El rey de España felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz en una carta privada

Machado se encuentra de visita a España, donde se ha reunido este viernes con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; y el de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal.

El rey envió una carta privada a Machado donde la felicitó por la concesión del premio Nobel y se reunió posteriormente con la líder opositora el pasado mes de marzo en Chile, país al que viajaron ambos para asistir a la ceremonia en la que José Antonio Kast asumió oficialmente la presidencia de Chile.

Machado agradeció en esa ocasión en redes sociales al monarca español "su solidaridad" con Venezuela y sus ciudadanos.

Tras la concesión del Nobel de la Paz a Machado, el PP criticó al Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, y a su partido (el PSOE) al considerar que habían recibido la noticia con un “silencio atronador”.

Sánchez aseguró este viernes desde Barcelona que estaría "encantado" de poder reunirse con la opositora venezolana, pero, según explicó, "ella ha considerado que no era oportuno" celebrar ese encuentro.

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Machado ya avanzó el pasado miércoles que no se iba a reunir con Sánchez durante su visita a España esta semana porque ese encuentro "en este momento no conviene".