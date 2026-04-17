España celebra el desbloqueo de Ormuz pero pide prudencia hasta que sea definitiva

Albares hizo estas consideraciones en declaraciones a los periodistas en el foro de partidos progresistas organizado en Barcelona, en el noreste del país, y después de que Irán anunciara esa reapertura hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles.

Tras recordar que Estados Unidos mantiene el bloqueo naval del estrecho, subrayó que quedan muchos interrogantes porque no se trata de una apertura total, libre y segura.

"La apertura tiene que ser por parte de todos, incluido Irán, libre y segura", recalcó.

Por ello insistió en que, aunque se trata de un paso adelante y de un buen gesto, aún hay que despejar incertidumbres.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este viernes el desbloqueo del estratégico estrecho hasta el fin del alto al fuego, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano acordada en la víspera.

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Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que el bloqueo de la Armada de su país a las costas iraníes seguirá en vigor hasta que ambos países lleguen a un acuerdo que termine el conflicto, iniciado por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

Tras estas declaraciones del mandatario estadounidense, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, reportaron que, "si se mantiene el bloqueo marítimo (estadounidense), se considerará una violación del alto el fuego y el tránsito por el estrecho de Ormuz se cerrará".

El Comando Central estadounidense ha asegurado que sus tropas "no están bloqueando el estrecho de Ormuz", sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán.