FundéuRAE: “charm”, alternativas en español

Es habitual encontrar casos como los siguientes en los medios: “Lanzan un ‘charm’ que inmortaliza el abrazo de Punch y su inseparable peluche”, “La empresa sigue capitalizando la fiebre del matcha y lanza un charm que ya enamora a los fans” o “Historia y evolución de los charms”.

La voz “charm” se suele emplear en las noticias relacionadas con la moda para aludir a un elemento decorativo de diversa índole que se engancha en bolsos, zapatillas, pulseras y demás accesorios. Suelen ser más pequeños que los objetos de los que se cuelgan y pueden estar hechos de distintos materiales: tela, plástico, metal, etc.

En español existen palabras con un sentido genérico como “adorno” o “abalorio”, que, de acuerdo con el diccionario académico, tiene el significado de ‘objeto de adorno vistoso y generalmente de poco valor’ o ‘elemento ornamental, especialmente si resulta excesivo’. No obstante, también hay otras alternativas con un sentido más específico como “colgante” (‘joya que pende o cuelga’), “pendiente” (‘joya que se lleva colgando’) o “dije” (‘joya, relicario o alhaja pequeña que se usa como adorno’), por ejemplo.

Así, en los enunciados anteriores, habría sido preferible escribir “Lanzan un adorno que inmortaliza el abrazo de Punch y su inseparable peluche”, “La empresa sigue capitalizando la fiebre del matcha y lanza un colgante que ya enamora a los fans” e “Historia y evolución de los abalorios”.

Se recuerda que, si se quiere mantener el extranjerismo, lo recomendable es destacarlo con cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

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