Gobierno español recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas

Además, se han formalizado y confirmado 19.633 citas previas para las personas que acudirán, a partir del próximo lunes 20 de abril, a uno de los puntos habilitados para hacer su solicitud en persona, según anunció el ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este viernes a través de un comunicado.

Todas las solicitudes se presentaron mediante certificado digital y la mayoría de ellas se registraron por parte de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales y gestores administrativos, pero también por parte de los propios beneficiarios, con una solicitud individual.

También se han recibido peticiones por parte de las entidades sociales y sindicatos inscritos en el registro de colaboradores de extranjería y de otros representantes.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que el Gobierno dará respuesta a todas las solicitudes realizadas correctamente hasta el 30 de junio, cuando termina el plazo de presentación.

Con esta regularización, el Gobierno prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de migrantes.

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La medida está dirigida a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa misma fecha, siempre y cuando lleven cinco meses en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

El Gobierno aprobó el decreto sobre la regularización el pasado martes día 14 y este jueves se abrieron los plazos para comenzar con las solicitudes.

La medida cuenta con el apoyo de la iglesia católica y de la patronal, pero están en contra de ella tanto el conservador Partido Popular (PP) como el ultraderechista Vox.

La espera, la ilusión y las dudas protagonizaron el primer día del proceso de regularización masiva de migrantes en España, una jornada marcada por largas filas, sobre todo en consulados latinoamericanos y norteafricanos, de personas que ya viven en el país y quieren conseguir sus permisos de residencia y trabajo.