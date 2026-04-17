Gran número de desplazados comienzan a volver a sus hogares con el alto el fuego en Líbano

Al extrarradio capitalino ya han llegado familias desde poco después del inicio de la tregua la medianoche local, mientras que vecinos del sur emprendieron camino a primera hora de este viernes pese a las advertencias del Ejército sobre algunas violaciones del pacto.

Las autoridades están trabajando para reabrir por completo el puente de Qamiye, sobre el río Litani y clave para el acceso a la región más meridional del Líbano, a fin de facilitar el movimiento después de que fuera bombardeado por Israel la tarde del jueves, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

El medio estatal precisó que este puente ha registrado también fuertes embotellamientos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos a 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados.