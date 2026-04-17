Hamás celebra el alto el fuego en Líbano y la lucha de Hizbulá contra la "ocupación"

"El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) celebra el acuerdo de alto el fuego en el Líbano, fruto de la firmeza del pueblo libanés y de los sacrificios de su valiente resistencia", dijo Hamás en un comunicado.

Y añadió que tanto los ataques israelíes contra el Líbano como el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania ocupadas, forman parte "de un único proyecto" mediante el cual Israel busca imponer su "hegemonía por la fuerza".

"Saludamos al pueblo libanés y a su resistencia, especialmente a Hizbulá, por esta heroica firmeza que ha marcado un hito significativo en la lucha contra la ocupación", añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves un cese de hostilidades entre el Líbano e Israel que se prolongará durante diez días, después de que esta semana tuviera lugar en Washington el primer encuentro directo en décadas entre representantes de ambos países.

La medida entró en vigor más de seis semanas después del inicio de una intensa ofensiva aérea israelí contra el Líbano que, junto a una operación terrestre para tomar toda la franja fronteriza, causó al menos 2.196 muertos, 7.185 heridos y más de un millón de desplazados.