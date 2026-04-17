Kenia reduce a la mitad el IVA sobre el combustible frente al impacto de la guerra en Irán

"Hemos dado este paso urgente y necesario porque un aumento en el costo del combustible tiene un efecto dominó en los bienes y servicios de consumo", afirmó Ruto en su cuenta de la red social X tras firmar el Proyecto de Ley de Modificación del Impuesto al Valor Añadido de 2026.

Aunque esta reducción estará en vigor durante 90 días, Ruto informó de que fue incluida una disposición que permite extender esta medida en caso de que el conflicto continúe afectando a los precios del petróleo.

"Haremos todo lo posible para amortiguar a los kenianos de los choques económicos derivados del conflicto en Oriente Medio", añadió.

El proyecto, aprobado durante una sesión especial este jueves en la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), busca disminuir el coste del combustible en destino, lo que tendrá efecto en sectores como el transporte, la industria manufacturera o la agricultura.

Esta decisión llega tres días después de que la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo (EPRA, en inglés) de Kenia anunciase una subida del 16 % y de algo más del 24 % del precio de la gasolina y el diésel, respectivamente.

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Numerosos gobiernos africanos han tomado medidas, como fijar los precios del combustible o reducir los impuestos de estos productos, a modo de protección frente a las constantes subidas provocadas por la guerra de Irán.

Las economías de África son vulnerables a crisis globales -como la guerra en Oriente Medio- por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.

La guerra en Oriente Medio comenzó el pasado 28 de febrero con ataques coordinados de EE.UU. e Israel sobre suelo iraní, ofensiva a la que Teherán respondió con misiles y drones, además de bloquear Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo y el gas natural del mundo.

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado a los niveles previos a la guerra.