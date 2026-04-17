La EMA respalda la primera vacuna veterinaria con tecnología de ARN para gatos

La vacuna, llamada Nobivac NXT HCPChFeLV, está diseñada a proteger felinos frente a cinco enfermedades infecciosas comunes y muy contagiosas, entre ellas virus que afectan a vías respiratorias, los ojos o al sistema inmunitario, y que en algunos casos pueden ser mortales, especialmente en animales jóvenes.

Se trata de un fármaco que actúa contra cinco patógenos habituales: el herpesvirus felino tipo 1, el calicivirus felino, el virus de la panleucopenia felina, el virus de la leucemia felina y la bacteria Chlamydia feliz.

Según explicó la EMA, el fármaco combina métodos tradicionales -con versiones debilitadas de los virus- con una nueva tecnología basada en ARN que ayuda al organismo del animal a reconocer mejor uno de los virus más graves, el de la leucemia felina, y a reaccionar con mayor rapidez si entra en contacto con él.

Para evaluar su eficacia y seguridad, el comité científico de la agencia analizó datos de varios estudios, incluidos ensayos con gatos, y los resultados muestran que la vacuna genera protección aproximadamente una semana después de su administración.

La inmunidad dura hasta tres años en uno de los virus más peligrosos, el de la panleucopenia felina, y alrededor de un año para el resto de las enfermedades incluidas en la vacuna.

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Además, los estudios indican que el fármaco reduce tanto los síntomas como la propagación de estas infecciones, lo que puede ayudar a limitar los contagios entre animales.

Los efectos secundarios más frecuentes son leves, como una pequeña inflamación en el lugar de la inyección o fiebre leve que suele desaparecer en un día, algo común en este tipo de vacunas.

La EMA considera también que el uso de este producto es seguro para quienes lo administran y para el medio ambiente, siempre que se sigan las indicaciones.

Tras esta recomendación, la decisión final corresponde ahora a la Comisión Europea, que deberá dar luz verde a su autorización para que pueda comercializarse en toda la UE.