La India retira su candidatura para ser la sede de la cumbre climática COP33 en 2028

"La India se ha retirado. Se tuvieron en cuenta diversos factores, pero el país sigue plenamente comprometido con el cumplimiento de sus compromisos sobre el cambio climático", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, durante una rueda de prensa este viernes.

El portavoz recordó que, a pesar de esta decisión, el Gobierno continúa desarrollando su agenda verde y mantiene su firme compromiso con los objetivos del Acuerdo de París.

Esta decisión marca un giro respecto a la propuesta realizada por el primer ministro Narendra Modi en 2023, cuando, durante su discurso en la COP28 en Dubái, ofreció formalmente a la India como sede para albergar esta cumbre mundial.

El Banco Mundial señaló en un artículo el pasado octubre que la candidatura de la India era clave para el Sur Global al situar a la nación más poblada del planeta "como un puente entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo".

El país asiático ha situado en las últimas ediciones el financiamiento climático del Sur Global como uno de los objetivos prioritarios.

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Si bien la India logró superar antes de lo previsto el 40 % de su capacidad eléctrica con fuentes no fósiles, el país aún enfrenta importantes desafíos climáticos, ya que la producción de carbón continúa en ascenso y el propio Gobierno estima que la tendencia se mantendrá hasta 2035.