La Policía británica refuerza la seguridad ante embajada de Israel por objetos sospechosos

En un comunicado, la Met señala que los agentes evalúan los objetos en cuestión, de los que no ha dado detalles, y que, como medida de precaución, llevan ropa protectora.

"No creemos que exista un mayor riesgo para la seguridad pública en este momento, pero instamos a la población a evitar la zona mientras los agentes realizan su trabajo. Se han establecido cordones policiales y el acceso a los jardines y sus alrededores está restringido al público", indica la nota.

La Met agrega que la unidad antiterrorista de Londres tiene conocimiento de un vídeo difundido en línea durante la pasada noche en el que un grupo -cuyo nombre no se identifica- afirma haber atacado la embajada de Israel con drones que transportaban sustancias peligrosas.

"Si bien podemos confirmar que la embajada no ha sido atacada, estamos llevando a cabo una investigación urgente para determinar la autenticidad del vídeo e identificar cualquier posible vínculo entre este y los objetos desechados en Kensington Gardens", señala.

El pasado miércoles, hubo un intento de incendio provocado contra una sinagoga en el barrio de Finchley, al norte de Londres, después de un ataque previo contra varias ambulancias gestionadas por la comunidad judía en la capital británica, el pasado 23 de marzo.

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El grupo islamista Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que se dio a conocer el pasado marzo, ha reivindicado el ataque contra la sinagoga, lo que la Policía trata de verificar.