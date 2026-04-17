Latina demócrata gana elección para reemplazar a gobernadora de N. Jersey en el Congreso

Sherrill renunció como representante del undécimo distrito congresional tras ganar las elecciones de noviembre, sustituyendo al demócrata Phil Murphy.

Mejia, de madre colombiana y padre dominicano, y que ayudó a dirigir la campaña presidencial del senador Bernie Sanders en 2020, derrotó fácilmente al republicano Joe Hathawa, un resultado que se conoció pocos minutos después del cierre de las urnas.

La nueva congresista completará los ocho meses que le restaban a Sherrill en la Cámara de Representantes y en noviembre aspirará al escaño para los próximos dos años.

Dado el porcentaje alto de demócratas en el distrito, se espera que revalide sin problemas.

"En una de las naciones más ricas del mundo, las familias de clase media y trabajadora no deberían verse cada vez más endeudadas, mientras los multimillonarios consolidan su control absoluto sobre todos los aspectos de nuestra economía. Este sistema está roto", dijo en su discurso de victoria, de acuerdo con el New York Times.

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"¿Pero saben qué? Nosotros somos el pegamento” para recomponerlo, dijo al referirse a los demócratas, que buscan ganar las elecciones de medio mandato de noviembre y recuperar al menos una de las cámaras legislativas, controladas por los republicanos actualmente.

El diario destaca que en esta elección especial se repitió lo que ha ocurrido en otras partes del país: que ha habido un giro a la izquierda por parte de los electores al apoyar a Mejia.

Mejia es directora ejecutiva de la Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey, una ONG que impulsó una exitosa campaña para establecer un salario mínimo de 15 dólares. También ayudó a dirigir Popular Democracy, un grupo nacional que defiende los derechos de los votantes de bajos ingresos y minorías.

La congresista, de 48 años, cree que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe ser abolido y ha sido crítica con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificando la guerra de ese país en Gaza como genocidio.

Se espera que en el Congreso se alinee con el ala más izquierdista de su partido, en la que destaca Alejandra Ocasio Cortez (AOC).