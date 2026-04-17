Los muertos por los ataques israelíes en el Líbano suben a 2.294 y los heridos a 7.544

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de Líbano informó este viernes que el balance acumulado provisional de víctimas de los ataques israelíes, desde el comienzo el 2 de marzo hasta la medianoche del 16 de abril es de 2.294 muertos y 7.544 heridos.

Del total, 100 fallecidos y 233 heridos corresponden a trabajadores sanitarios. Además, los ataques alcanzaron 116 vehículos, 25 centros médicos y ambulatorios, al tiempo que el Ejército israelí lanzó 129 ataques contra servicios de emergencias médicas que llevaron al cierre de seis hospitales.

Por género, entre los fallecidos hay 274 mujeres y 1.834 hombres, mientras que entre los heridos se contabilizan 1.223 mujeres y 5.617 hombres.

El Ministerio de Salud Pública precisó que se trata de un balance provisional y que el anuncio del balance definitivo se realizará una vez que se haya terminado de retirar los escombros, recuperar los cuerpos de los fallecidos, completar los análisis de ADN y determinar la identidad de todas las víctimas mortales.

En esta misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, accedió tras hablar con el mandatario estadounidense.

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Sin embargo, Netanyahu afirmó este viernes que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el "desmantelamiento" del grupo chií libanés Hizbulá, y advirtió de que la campaña no ha concluido.