Merz recibe el domingo a Lula para consultas de Ejecutivos y visita a Feria de Hannover

Según informó este viernes en un comunicado el portavoz del Gobierno Steffen Meyer, Lula será recibido con honores militares el domingo en el neoclásico Palacio de Herrenhausen de Hannover, ciudad del norte germano.

"En la conversación posterior se abordarán temas internacionales, así como las relaciones económicas entre Alemania y Brasil", dijo Meyer en alusión al encuentro que protagonizarán Lula y Merz el domingo.

La vista de Lula responde a una invitación hecha por Merz al presidente brasileño el pasado mes de noviembre, y en ella también tendrán lugar las consultas de los Gobiernos de ambos países, el tercero de estos encuentros mantenidos entre los Ejecutivos alemán y brasileño.

Antes de esas consultas, que tendrán lugar el lunes en el Palacio de Herrenhausen, Lula y Merz visitarán tanto el domingo como el lunes la Feria de Hannover, gran cita internacional de la industria en la que Brasil es este año el país invitado.

El domingo, Lula y Merz inaugurarán la feria, que cuenta 3.000 empresas participantes y espera reunir a unas 123.000 personas desde que abra sus puertas hasta el viernes de la semana que viene.

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El lunes, ambos líderes visitarán el recinto ferial aprovechando el papel destacado del que gozará el país sudamericano y con el que el país de Merz mantiene desde 2008 un partenariado estratégico.

En la feria de Hannover, Merz y Lula también participarán el lunes día en las 42ª jornadas económicas germano-brasileñas, un evento organizado por la Federación de las Industrias de Alemania (BDI), antes de que tengan lugar las consultas de ambos Gobiernos en el Palacio de Herrenhausen.

Las últimas consultas entre ambos Gobiernos tuvo lugar en 2023, cuando el canciller alemán era el socialdemócrata Olaf Scholz.