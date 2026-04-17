Ministros de Exteriores de la CEI abordan escalada de las tensiones en Oriente Medio

"Se dedicó especial atención a diversos aspectos de la escalada sin precedentes de las tensiones en la zona del golfo Pérsico provocada por la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán", afirmó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de Exteriores de la CEI celebrado este viernes en Moscú.

El titular de Exteriores ruso señaló que esta crisis "prácticamente ha envuelto a todo Oriente Medio" y "está cambiando fundamentalmente las tendencias generales en el continente euroasiático, incluso en lo que respecta a cómo los países pueden garantizar su seguridad".

Además, indicó que Rusia informó al resto de los países del bloque de la situación de las negociaciones de paz en Ucrania, detenidas tras el comienzo del conflicto bélico en Irán, e indicó que "en esta dirección no se observa ninguna iniciativa concreta".

La CEI, creada en 1991 para agrupar a las antiguas repúblicas de la URSS, está formada por todos los miembros del extinto gigante comunista con la excepción de los tres países bálticos y Georgia, que abandonó la organización tras la guerra con Rusia por la secesionista región de Osetia del Sur.

Moldavia también se apartó del bloque al denunciar el acuerdo fundacional de la CEI como parte de sus esfuerzos dirigidos a ingresar en la Unión Europea.