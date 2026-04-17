Muere civil ruso tras ataque de dron ucraniano en Bélgorod

"A consecuencia del ataque terrorista de un dron del Ejército ucraniano murió un civil", escribió en su canal de Telegram.

Según Gladkov, "el dron atacó deliberadamente la motocicleta en la que viajaba en la localidad Yasnie Sori del distrito Belgorodski".

"Por desgracia el conductor murió al instante por las heridas recibidas", indicó.

Horas antes el gobernador local informó que dos personas resultaron heridas a consecuencia de bombardeos de la artillería ucraniana contra varias localidades.

Las regiones fronterizas rusas, y particularmente Bélgorod, una de las más castigadas, son objeto a diario de ataques con drones tanto de corto alcance como los FPV, como de ala fija y largo alcance.