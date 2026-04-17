Panamá acuerda con la OCDE mejorar sus políticas para favorecer el clima de inversiones

“Este no es un acto simbólico. Es una decisión estratégica. Una declaración de intención. Un compromiso de transformación”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, tras la firma del acuerdo, según un comunicado.

El Memorando de Entendimiento (MOU) fue suscrito hoy por el canciller panameño y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, en la capital francesa, sede de esa organización económica.

Dicho acuerdo establece "un marco sólido y prospectivo de cooperación" que "permite una colaboración técnica al más alto nivel" con el "intercambio de datos, evaluación comparada de políticas, misiones de expertos y recomendaciones basadas en evidencia", según la información de la Cancillería panameña.

Esto "permitirá mejorar el clima de inversiones, hará más competitivo al país y predecible" así como "fortalecerá la gobernanza, impulsará la innovación, elevará el capital humano y alineará el sistema educativo con las exigencias de la economía global".

El acuerdo de entendimiento, según el comunicado oficial, "abre la puerta para que Panamá profundice su participación en los órganos de la OCDE y le permite sentarse en la mesa donde se definen los estándares globales".

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Desde que asumió el poder en julio de 2024, el presidente panameño, José Raúl Mulino, centró los esfuerzos de su Gobierno para salir de las listas que consideran al país un paraíso fiscal, considerándolas discriminatorias.

Ejemplo de ello, ordenó el veto de empresas europeas, a excepción de España, Italia y Grecia, en las licitaciones públicas de cara a futuros proyectos como un tren hasta la frontera con Costa Rica y un gasoducto en las cercanías del Canal porque la Unión Europea (UE) mantuvo al país en su lista de no cooperantes en materia tributaria.

En el último año, Panamá salió de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador.

Además, en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).