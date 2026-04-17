Petro dice que con Cuba hay que "hablar" y que el "bloqueo es genocidio"

"El bloqueo es genocidio, matar a un pueblo de hambre, eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad", dijo Petro durante una entrevista en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE.

El mandatario dijo que Estados Unidos "piensa ir a atacar con misiles, imponerse" en Cuba, en referencia a las amenazas de Trump de hacerse con la isla por la fuerza y, a su juicio, "no deberían hacerlo".

"¿Entonces qué hay que hacer con Cuba? Hablar", comentó a continuación.

"Cuba es diferente a Venezuela" y eso Estados Unidos no lo ve, porque la isla "vivió una revolución profunda, una de verdad", argumentó el mandatario.

Por eso, en Cuba hace falta "diálogo y también democracia, pero una democracia popular, no la que se cree que es Washington", agregó.