Presidente libanés busca consolidar alto el fuego con Israel en negociaciones "cruciales"

Durante una reunión con una delegación de diputados de Beirut, Aoun subrayó que el objetivo del Estado libanés en estas conversaciones es "consolidar el alto el fuego, garantizar la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios meridionales ocupados, asegurar la liberación de los prisioneros y resolver las disputas pendientes sobre diversas cuestiones fronterizas".

El mandatario libanés explicó a los parlamentarios que "acercarse a la fase posterior al alto el fuego requiere unidad en las posiciones nacionales y una solidaridad política integral con el Estado, para no debilitar la capacidad del equipo negociador libanés".

"Esta opción cuenta con apoyo tanto local como internacional", añadió Aoun, quien citó especialmente el respaldo expresado ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una llamada telefónica, en la que manifestó su apoyo a "la soberanía, independencia e integridad territorial" del Líbano, así como al pueblo libanés para "poner fin a su sufrimiento, restaurar la recuperación y reactivar la economía" afectada por la reciente guerra.

Aoun recalcó que el Ejército libanés desempeñará un "papel fundamental" tras la retirada israelí, con su despliegue a lo largo de la frontera sur reconocida internacionalmente, "poniendo fin a las manifestaciones armadas" y garantizando a los residentes del sur que no habrá grupos armados al margen del Ejército y las fuerzas de seguridad legítimas.

"El pueblo libanés, que ha sufrido mucho en los últimos años, se encuentra ahora ante una nueva realidad que ha recibido apoyo tanto árabe como internacional. Esta oportunidad no debe desaprovecharse, pues puede que no se repita", enfatizó el presidente libanés.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves: "Israel no bombardeará más el Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. ¡Ya basta!", escribió en su red Truth Social.