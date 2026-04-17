Representantes de 150 países debaten en Turquía sobre las incertidumbres mundiales

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdpogan, inaugura esta quinta edición del Foro, en el que este año se espera participen Ilham Aliyev y Ahmed al Sharaa, presidentes de Azerbaiyán y Siria respectivamente; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; y el alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos.

También acudirán, según la página web del Foro, los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y de Ucrania, Andrí Sibiga.

En total, serán veinte jefes de Estado y de Gobierno, quince vicepresidentes, y más de cuarenta ministros de Asuntos Exteriores los que acudan a esta reunión.

Ya esta mañana el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, mantuvo un encuentro con el presidente sirio, y está previsto que más tarde se reúna con el primer ministro paquistaní.

En el Centro de Congresos de Antalya, donde se celebra el Foro, se ha habilitado un área para promover e informar de la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 31), que se celebra en esa ciudad del 9 al 20 de noviembre.

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También se ha preparado una sala donde se informa del impacto humanitario de los ataques de Israel en Gaza.