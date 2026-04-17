Sánchez recibe a Lula en Barcelona para presidir la primera cumbre España-Brasil

La cumbre hispano-brasileña se celebra en el Palacio de Pedralbes, donde Sánchez esperó la llegada de Lula junto al resto de su delegación.

Ambos se fundieron en un abrazo, saludaron a las autoridades locales que les esperaban y se dirigieron al atril habilitado para escuchar desde allí los himnos nacionales de sus dos países.

Después, Sánchez y Lula pasaron revista a las tropas que les rendían honores, a cuyo término el presidente brasileño tuvo un pequeño despiste de protocolo al ir directamente a saludar a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que junto a otros siete ministros -donde también estaba la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen- conformaban la delegación española.

Fue Díaz la que le tuvo que avisarle de que aún no debía empezar ese saludo porque tenía que completarse el protocolo de la revista militar, a la vez que Sánchez reclamaba también su presencia.

Está prevista la firma de una serie de acuerdos, entre ellos los que versarán sobre cuestiones económicas y comerciales, minerales críticos o lucha contra la violencia contra las mujeres, antes de una rueda de prensa de ambos líderes.

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Los dos están en el origen de las tres citas internacionales que se desarrollarán este viernes y sábado en Barcelona, ya que además de esta cumbre bilateral, habrá otra también de carácter institucional denominada "En defensa de la Democracia" y un foro progresista con participación de representantes de más de un centenar de partidos de todo el mundo.

El objetivo que les une es reivindicar las políticas progresistas frente a la ola de extremismo y populismo, con políticas como las que está llevando a cabo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.