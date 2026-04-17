Starmer tilda de "imperdonable" que no le informaran del veto de seguridad a Mandelson

El jefe del Gobierno se declaró "furioso" por lo sucedido y avanzó que dará más detalles el lunes ante el Parlamento, en declaraciones a medios británicos a su llegada a París para participar en una reunión sobre el conflicto en Oriente Medio.

Starmer cesó anoche al alto funcionario del Ministerio de Exteriores Olly Robbins, quien supuestamente ignoró -como era su prerrogativa técnica- las recomendaciones de la agencia gubernamental encargada de verificar el historial de los candidatos y respaldó el nombramiento de Mandelson, anunciado por el Ejecutivo en diciembre de 2024.

El también excomisario europeo fue destituido el pasado septiembre al frente de la misión en Washington al conocerse el alcance de su relación con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, a quien presuntamente filtró información confidencial del Reino Unido cuando era ministro de Empresa entre 2009 y 2010, por lo que le investiga la Policía.

El primer ministro afronta presiones de la oposición para dimitir después de que el jueves 'The Guardian' revelara los hechos, que contradicen sus afirmaciones previas de que el polémico político había superado los controles de seguridad establecidos.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, sostiene que "es inconcebible" que Robbins tomara esa decisión sin informar a ningún miembro del Gobierno y añadió que, en todo caso, demuestra que Starmer "es incompetente".

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El líder laborista reafirmó su compromiso de facilitar a la Cámara de los Comunes todos los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, para que los diputados puedan examinar si se produjo alguna irregularidad.

Este nuevo giro en el caso supone un revés para el Partido Laborista de cara a las elecciones municipales en Inglaterra y autonómicas en Escocia y Gales, previstas para el 7 de mayo, con encuestas que predicen una debacle para la formación de Starmer.