Tres acusados por atacar a un medio en lengua persa en Londres

Los británicos Oisin McGuinness, de 21 años; Nathan Dunn, de 19, y un adolescente de 16 años, cuyo nombre no puede ser facilitado por ser menor de edad, están acusados del incendio provocado con intención de poner en peligro la vida, añadió la Met en un comunicado.

Los tres deberán comparecer este mismo viernes ante la Corte de Magistrados de Westminster, centro de Londres.

El día 15, sobre las 19.30 GMT, agentes que realizaban patrullas en el noroeste de Londres fueron informados del incidente en el que se había arrojado un contenedor incendiado al interior del local.

El contenedor cayó en un aparcamiento, donde el fuego se extinguió inmediatamente, pero no hubo heridos, mientras que los sospechosos se dieron a la fuga en un vehículo todoterreno, añadió la Met.

Las patrullas policiales localizaron el vehículo y, tras una persecución, los agentes pudieron detener a los sospechosos, que fueron retenidos en una comisaría de Londres.

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Según los medios británicos, el ataque habría tenido como objetivo las oficinas de Volant Media, la compañía asociada del canal de noticias en persa Iran International, de financiación saudí y con una agenda que promueve al hijo del último sha de Irán, Reza Pahlavi, como próximo gobernante del país persa.