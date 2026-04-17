Türk pide que el alto el fuego en Líbano conduzca a una solución duradera

"Los esfuerzos deben ahora centrarse en una solución política duradera que aborde las causas profundas del conflicto y garantice protección a largo plazo para los civiles de todas las partes", señaló el alto comisionado en la red social X.

Esos civiles "han soportado el peso de semanas de violencia incesante, destrucción y desplazamiento", agregó el diplomático austríaco.

El alto el fuego entre Israel y Líbano entró oficialmente en vigor a las 21.00 GMT del jueves, mientras que el que mantienen Irán y Estados Unidos, de dos semanas, concluiría teóricamente el próximo 22 de abril, a la espera de que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Seis semanas de ataques israelíes en Líbano causaron cerca de 2.200 muertos y más de 7.000 heridos.