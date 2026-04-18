Boric apuesta por que la ONU sea liderada por una mujer "por primera vez en 80 años"

Así lo ha dicho en su intervención en el inicio de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne en Barcelona a líderes progresistas mundiales, con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como anfitrión.

Tras las palabras de bienvenida de Sánchez, Boric ha destacado que esta cumbre representa una "señal de esperanza muy grande" en un "momento de inflexión para el mundo".

Boric, que fue uno de los inspiradores de este formato de cumbre "en defensa de la democracia" y que será el encargado de moderar el debate de hoy, ha hecho un llamamiento a "reforzar" el multilateralismo, aunque introduciendo "cambios" para hacer frente a los nuevos retos globales.

"La tradición no consiste en la adoración de las cenizas sino en la preservación del fuego", ha afirmado gráficamente para justificar esos cambios.

Uno de los cambios, a su juicio, se tienen que producir en el seno de las Naciones Unidas, para que "por primera vez en 80 años de historia sean lideradas por una mujer".

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"Naciones Unidas es una gran oportunidad", ha recalcado.

Boric ha reconocido su "preocupación" por los síntomas de "desafección ciudadana" alimentada por fenómenos como la desigualdad o la desinformación y "aprovechada por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas que son complejos".

"El mundo está en una vorágine de convulso movimiento", ha alertado Boric, que ha lamentado la "desafección" hacia el derecho internacional, el derecho humanitario y el respeto a los derechos humanos por parte de algunos actores internacionales.

En este sentido, ha deplorado el "genocidio del pueblo palestino", así como el "debilitamiento del multilateralismo", y ha advertido de que "la democracia no es un estado natural de las cosas", sino que hay que "cultivarla día a día".