Ejército israelí mata a tiros a un palestino cerca de Hebrón, en Cisjordania ocupada

Fuentes de seguridad y locales informaron a Wafa de que los soldados abrieron fuego contra la víctima, identificada como Muhamad Ahmad Abu Ghaliyeh al Suwaiti, de 25 años, cerca del asentamiento de Negohot, construido en terreno palestino al suroeste de Hebrón.

Según Wafa, el Ejército aún retiene su cuerpo sin vida, una práctica bastante habitual y que tanto ONG como las familias de las víctimas califican de "castigo colectivo".

En un comunicado castrense, el Ejército israelí alegó que el joven había entrado en el asentamiento de Negohot "armado con un cuchillo" antes de ser "neutralizado".

Hace dos días, el Ejército mató por disparos a un palestino de 17 años, e impidió a una ambulancia durante una hora y media poder socorrerlo, durante una incursión militar en un municipio al noroeste de Jerusalén, confirmó el Ministerio de Sanidad palestino y una fuente de la Cruz Roja a EFE.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí dijo entonces que el palestino había presuntamente lanzado "piedras contra los soldados", un alegato usado de forma habitual sin aportar pruebas.

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De acuerdo con el recuento de víctimas tanto de la ONG israelí B'Tselem y como del Ministerio de Sanidad, este 2026 al menos 34 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania ocupada -incluido Jerusalén Este-, 27 por el Ejército y al menos 7 por milicias de colonos, algunos armados.

Desde octubre de 2023, son unos 1.060 los palestinos muertos, entre ellos al menos 29 a manos de colonos, según B'Tselem. Y solo en 2025, uno de cada cinco palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, era un niño, según OCHA.