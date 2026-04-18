Lula asegura que la ONU "no puede permanecer en silencio" ante lo que pasa en el mundo

"La ONU es un instrumento muy valioso si funciona bien", dijo Lula en su intervención de clausura de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se celebra en Barcelona con presencia de líderes progresistas de todo el mundo.

"La ONU no puede permanecer en silencio y ver lo que está pasando en el mundo", añadió el mandatario, que recalcó que estamos en el momento de la historia con la mayor cantidad de conflictos armados desde la II Guerra Mundial.

Lula señaló que "ningún presidente de ningún país del mundo, por mayor que sea, tiene derecho de imponer reglas a otros países. Ninguno".

"Los cinco miembros (permanentes) del consejo de seguridad de la ONU debe reunirse para cambiar su comportamiento. No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerras", añadió.

Asimismo, criticó que los países miembros del consejo de seguridad tomen decisiones "unilaterales" sin consultar a la ONU y sin respetar a las Naciones Unidas.

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"Si no discutimos eso, nada va a cambiar. La tendencia es que empeore", añadió.

A su juicio, el extremismo y la falta de respeto a la Carta de la ONU y a la armonía entre los países "es muy peligroso".

Criticó que, en ese contexto, el consejo de seguridad de la ONU no se reúna, ya que los miembros titulares no asisten y piden la participación del embajador, y que cuando se aprueba algo, haya un veto y no salta adelante, al tiempo que recordó que desde hace muchos años se está tratando de reformar la ONU para que represente el mundo actual.

El presidente brasileño se mostró, asimismo, muy preocupado por lo que ocurre en Cuba y urgió a poner fin al bloqueo sobre la isla.

"Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso", dijo Lula en su intervención.

"Yo estoy muy preocupado con Cuba. Cuba tiene problemas, pero es un problema de los cubanos, no es de Lula, de Claudia o de Trump. Es un problema del pueblo cubano", recalcó.