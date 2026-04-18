Machado: La cumbre de Barcelona muestra que la reunión con Sánchez "no es conveniente"

Con estas palabras Machado respondió, en una rueda de prensa, a las preguntas relacionadas con las declaraciones sobre la situación de Venezuela que han hecho algunos de los líderes internacionales presentes en el foro que se celebra este fin de semana en Barcelona.

El presidente de Colombia, Gustavo Prieto, dijo que entre el pueblo venezolano hay "un gran temor" al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una "vendetta política".

Por su parte, el dirigente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hicieron en Barcelona un llamamiento a la no injerencia política en Venezuela.

"Los hechos han evidenciado por qué no la reunión (con Sánchez) no era conveniente", ha dicho María Corina Machado, que durante su visita a España se ha reunido con varios líderes conservadores, como Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox), pero no ha tenido ningún encuentro con los socialistas del Gobierno español.

"Mi presencia en España coincidiendo con el Foro Progresista no fue intencionada, pero si providencial", añadió.

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"Hay algunos que se empeñan en decir que no estamos preparados para la democracia, pero no hay ningún pueblo en el mundo tan preparado para unas elecciones libres como Venezuela", concluyó.

Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral y dan prioridad a la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha sobre comicios en el país.