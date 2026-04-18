Ofrecen recompensa de 275.000 dólares para prevenir ataques contra candidatos en Colombia

El jefe de la cartera de Defensa explicó que la medida busca "anticipar y evitar cualquier acción criminal" contra los aspirantes y las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el 31 de mayo, al tiempo que confirmó la activación de todos los mecanismos de inteligencia para verificar recientes informaciones sobre posibles planes violentos.

"La seguridad de los candidatos presidenciales y del proceso electoral es una prioridad", señaló el ministro, quien recordó que desde hace un año se implementa el denominado Plan Democracia, con el despliegue de la fuerza pública en articulación con distintas entidades del Estado.

El anuncio del ministro se produce después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, asegurara el viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de EE.UU., dispone de "datos reales" sobre un supuesto plan para atacar al candidato oficialista Iván Cepeda, que lidera la intención de voto en las encuestas.

A su vez, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) denunció un presunto plan de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la candidata Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, mientras que otros aspirantes como el ultraderechista Abelardo de la Espriella también han informado de amenazas.

Estos hechos se suman al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto de 2025, dos meses después de ser gravemente herido en un ataque a tiros durante un mitin político en Bogotá, un crimen que reavivó la preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia.

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"Lo más importante es prevenir cualquier acción criminal contra el proceso electoral y los candidatos", insistió el ministro de Defensa, quien hizo un llamado a la ciudadanía a suministrar información oportuna que permita proteger la democracia.