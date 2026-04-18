Peña anuncia que Paraguay financiará el 100 % de nuevo puente binacional con Argentina

"El Estado paraguayo va a construir y financiar el 100 % del puente que va a conectar Pozo Hondo con (Misión) La Paz", dijo Peña a periodistas tras participar de una jornada de atención médica en esa localidad paraguaya, ubicada en el departamento de Boquerón, a unos 750 kilómetros de distancia de la capital del país, Asunción.

El mandatario, que no dio detalles sobre el inicio de las obras, resaltó que el nuevo puente "va a significar un cambio trascendental" para el desarrollo logístico y para acercar a Paraguay al océano Pacífico y acceder a los mercados de Asia, que alberga las dos terceras partes de la población mundial.

Para Peña, la obra permitirá un "auge" en el desarrollo agrícola, ganadero e industrial en esta zona del Chaco que está muy cercana a la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Bolivia.

El puente internacional pasará sobre el río Pilcomayo, la frontera natural entre Paraguay y Argentina, y es parte de las obras previstas en el tercer tramo del Corredor Vial Bioceánico, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ese trazado internacional de más de 3.400 kilómetros permitirá unir el centro oeste de Brasil, el Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos del norte de Chile, Antofagasta, Mejillones e Iquique, en el Pacífico.

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El tercer tramo del Corredor Bioceánico contempla la pavimentación de 224 kilómetros entre las ciudades de Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, en el departamento de Boquerón, de los cuales 220 kilómetros corresponden al corredor principal y el resto a obras complementarias, informó el MOPC.