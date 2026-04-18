Salvini llama a seguir el legado de Orbán en un acto de Patriotas por Europa en Milán

"El movimiento Patriota es una familia, una comunidad. Y cuando alguien atraviesa un momento difícil, miles de amigos le brindan su apoyo. Mi abrazo, y el de todos va para nuestro amigo y patriota Viktor Orbán", dijo Salvini en el discurso central del acto celebrado en la milanesa plaza del Duomo.

Orbán, añadió el líder de la Liga, luchó "para defender nuestras fronteras contra los traficantes de personas y armas. Sigamos juntos esta batalla por la legalidad".

Bajo el lema "Sin miedo. En Europa, dueños de nuestra casa", la Liga congregó en Milán a centenares de simpatizantes, líderes regionales y locales y algunos líderes ultraderhistas europeos como el neerlandés y jefe del PVV, Geert Wilders, la eurodiputada griega Afroditi Latinopoulou, y el francés Jordan Bardella, de Agrupación Nacional, considerado el "heredero" de Marine Le Pen.

No viajó a Milán el español Santiago Abascal, líder de Vox, quien envió un videomensaje que se proyectó en el acto donde subrayó que España atraviesa un "momento muy difícil" porque "el gobierno criminal de Pedro Sánchez ha regularizado a mas de medio millón de inmigrantes ilegales".

"Las consecuencias las va a padecer toda Europa: es un efecto llamada que no tiene precedentes", dijo Abascal en su mensaje en el que apeló a la unidad de los "patriotas" para proteger las fronteras de Europa.

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El acto de Patriotas por Europa y la Liga estuvo precedido de una manifestación hasta la plaza del Duomo encabezada por un gran tractor, símbolo de las protestas contra las políticas agrícolas europeas.

La movilización de la ultraderecha, que discurrió con total normalidad, fue respondida en Milán con dos manifestaciones de partidos y grupos de izquierda, en las que sí se produjeron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.

Según reportan medios locales, algunos manifestantes arrojaron petardos, bombas de humo y botellas contra los agentes al intentar romper el bloqueo de las calles para llegar a la plaza del Duomo, donde se celebraba el acto de los ultraconservadores. La policía usó cañones de agua contra los manifestantes.

Patriotas por Europa es un grupo político de ultraderecha en el Parlamento Europeo (tiene 85 escaños), formado en 2024 por iniciativa del entonces primer ministro húngaro Viktor Orbán, entre otros.