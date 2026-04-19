Al Sisi reitera al presidente libanés su apoyo a mantener al Líbano al margen de la guerra

El mandatario egipcio, en un comunicado oficial en las últimas horas, también aseguró a Aoun en una conversación telefónica su respaldo a "los esfuerzos del Estado libanés para extender la autoridad de las instituciones nacionales en todo el Líbano", en alusión al despliegue del Ejército en el sur del Líbano y el desarme del grupo libanés chií Hizbulá.

Al Sisi también "alabó las iniciativas destinadas a restablecer la seguridad y la estabilidad y a mantener el alto el fuego" entre el Líbano e Israel, anunciado el pasado jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald trump, cuyo país media entre El Líbano e Israel, añadió la nota.

En este contexto coordinó con Aoun "los esfuerzos de Egipto para apoyar al Líbano y mantenerlo al margen de las tensiones y crisis regionales actuales, enfatizando la condena absoluta de (El Cairo) a cualquier ataque contra la seguridad, la soberanía y los recursos del Líbano y su pueblo hermano", recalcó.

La Presidencia libanesa afirmó, por su parte, que Al Sisi, expresó a Aoun "su disposición a ayudar para aliviar el sufrimiento" del pueblo del Líbano.

Egipto, el primer Estado árabe en firmar la paz con Israel en 1979, media junto con Pakistán, Turquía y Arabia Saudí para asegurar una salida negociada a la guerra iniciada entre EE.UU, Israel e Irán el pasado 28 de febrero, antes de que el alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán vence el próximo miércoles.

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El Cairo ha reiterado en varias ocasiones su apoyo al desarme de Hizbulá, que entró en la guerra en apoyo a Irán lanzando cohetes contra el norte de Israel, y que se opone a las negociaciones entre ese país y el Gobierno de Beirut para un alto el fuego permanente.