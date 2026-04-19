Ejército israelí culpa a Hizbulá del ataque que mató a casco azul francés en sur de Líbano

La conclusión del Ejército israelí se basa en una "evaluación operativa y de inteligencia", según anunció el Ejército en un comunicado, sobre la que no aportó ningún detalle.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá negó ayer cualquier relación con dicho ataque, en el que otros tres cascos azules resultaron heridos. En la nota, el grupo libanés dijo estar "a la espera de que las investigaciones del Ejército libanés aclaren por completo las circunstancias" del suceso.

La misión de paz de la ONU informó de que el ataque se produjo cuando una patrulla que realizaba labores de desminado en una carretera fue tiroteada por "actores no estatales".

La FINUL condenó el "ataque deliberado" contra su personal, abrió su propia investigación y recordó que los ataques contra cascos azules constituyen "graves violaciones del derecho internacional humanitario y de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad", que podrían calificarse como crímenes de guerra.

La FINUL instó al Gobierno libanés a identificar y llevar ante la justicia a los responsables, y reiteró la obligación de todos los actores de garantizar la seguridad de su personal conforme al derecho internacional.

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El propio presidente francés, Emmanuel Macron, ya había atribuido de forma pública el ataque al grupo chií libanés, diciendo en un mensaje en X que "todo" señalaba que ellos eran los responsables.