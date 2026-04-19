Ejército israelí mata a un palestino en Yabalia, en el norte de Gaza

Según confirmó a EFE una fuente médica del Hospital Shifa, el herido fue trasladado primero al Hospital Al Ahli y, posteriormente, a este segundo centro donde falleció a consecuencia de sus heridas.

Pese al alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025, los drones y las tropas israelíes que siguen apostadas en Gaza disparan casi a diario contra palestinos cerca de la denominada línea amarilla, aunque no representen ninguna amenaza para sus vidas.

Ayer sábado, Israel mató a otros dos palestinos y, la madrugada del viernes, a dos conductores de camiones de UNICEF que se dedicaban a suministrar agua potable a familias en Gaza, según denunció ayer esta organización humanitaria, exigiendo una investigación "inmediata".

El número total de palestinos muertos en Gaza por fuego israelí supera los 72.549, entre ellos más de 21.000 niños, desde octubre de 2023, según datos de Sanidad, sobre un operación bélica que ya en septiembre de 2025 una Comisión Internacional Independiente de la ONU calificó de "genocidio" contra los palestinos.