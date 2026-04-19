Fiscalía de Ciudad de México niega fabricar culpables en caso de mujer muerta en edificio

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera que no fabrica culpables. La imputación realizada se sustenta en datos de prueba que permitirán sostener el caso tanto en el proceso penal como ante la opinión pública", aseguró la autoridad, en un comunicado.

La respuesta de la Fiscalía ocurre luego de que la defensa del detenido y sus familiares denunciaran posibles presiones y amenazas para declararse culpable, mientras que la familia de la víctima ha puesto en duda que él sea el responsable del feminicidio.

Juan Jesús 'N', vigilante del edificio donde la joven fue hallada muerta el viernes, fue detenido ese mismo día, en medio de señalamientos de la familia de la víctima sobre irregularidades en la investigación, desde retrasos en la búsqueda hasta el presunto cobro de dinero para agilizar las diligencias.

Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, acudió a dicho inmueble en la alcaldía Benito Juárez en busca de trabajo el miércoles, día de su desaparición, y aunque su familia la denunció esa misma noche, las autoridades acudieron al lugar hasta la tarde del día siguiente, pese a que ya contaban con la ubicación desde horas antes.

La Fiscalía capitalina sostuvo que cuenta con "indicios biológicos y otros datos de prueba" que permiten establecer la probable participación del detenido como autor material del feminicidio.

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Entre los elementos, señaló hallazgos periciales que lo vinculan directamente con los hechos, así como evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio estaban desconectadas cuando la víctima ingresó y que el propio vigilante tenía acceso al sistema para manipularlas.

Además, la institución desmintió un video difundido en redes que ha sido usado para cuestionar el caso, al señalar que fue grabado días antes de la desaparición y que la mujer que aparece no es la víctima.

La grabación muestra a un hombre acosando a una joven dentro del edificio, y ha sido usada por la defensa para sugerir la posible participación de otra persona en los hechos, así como otros posibles casos en el inmueble.

El crimen se investiga como feminicidio y la Fiscalía no descarta que el detenido haya actuado con otras personas, además de mantener abierta una línea de investigación sobre un posible esquema de trata.

En México, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio, de acuerdo con cifras oficiales que señalan que entre 2018 y 2025 se registraron más de 26.600 homicidios de mujeres, de los cuales solo 6.781 fueron perseguidos bajo ese delito.