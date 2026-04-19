Irán intensifica la detención de supuestos “espías” con 127 nuevos arrestos

La Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria informó este domingo de las detenciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental (noroeste), Kermán (sur) y Mazandarán (norte), según reportó la agencia Tasnim.

Según el comunicado, entre los arrestados figuran supuestos miembros de redes de espionaje, células armadas vinculadas a grupos opositores y personas relacionadas con actividades mediáticas consideradas hostiles por Teherán, además de individuos acusados de reclutar y organizar protestas en distintas ciudades.

Durante las operaciones se incautaron armas, equipos de comunicación y otros materiales.

La oleada de detenciones se suma a una campaña más amplia iniciada tras el estallido del conflicto, durante la cual las autoridades iraníes han arrestado a más de un millar de personas por presunta colaboración con servicios de inteligencia de Israel y EE.UU. o por facilitar información sobre infraestructuras sensibles a medios opositores.

El miércoles pasado, el Ministerio de Inteligencia iraní había anunciado la detención de 35 elementos “terroristas, separatistas, traficantes de armas de guerra y personas vinculadas a los servicios enemigos estadounidense-sionista” en seis provincias del país.