Israel establece una 'línea amarilla' en sur del Líbano y publica mapa de la zona ocupada

Según el texto que acompaña el mapa, Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (mismo número que antes de la tregua), además de una zona marítima que controla la Armada israelí. La franja ocupada penetra entre unos 8 y 10 kilómetros en territorio libanés e incluye decenas de municipios.

A esta demarcación se refirió ayer el Ejército israelí en un comunicado, por primera vez, como 'línea amarilla', alegando que las tropas abrieron fuego desde ella -pese al alto el fuego- ante la cercanía al otro lado de esta línea de presuntos milicianos de Hizbulá que representaban "una amenaza inmediata".

Tanto Israel como Líbano mantienen desde el jueves un alto el fuego de 10 días, tras 46 días de bombardeos israelíes e invasión terrestre en el sur del Líbano.

Pese a ello, según informó hoy el diario Haaretz basándose en testimonios de comandantes israelíes, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo demoliciones "sistemáticas" de "viviendas civiles, edificios públicos y escuelas" en las aldeas fronterizas.

Esta 'línea amarilla' se asemeja a la que existe desde el alto el fuego en Gaza, usada por Israel para dividir el territorio palestino y controlar cerca del 60 % del enclave, y desde donde las tropas abren fuego casi a diario contra la población.