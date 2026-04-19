La Unión Africana condena el nombramiento de un embajador israelí para Somalilandia

“La Comisión de la Unión Africana expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente las informaciones sobre la decisión de Israel de nombrar un enviado diplomático a la denominada ‘Somalilandia’”, indicó la UA en un comunicado.

“La Comisión reafirma el respeto inquebrantable de la Unión Africana por la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, de conformidad con el Acta Constitutiva de la Unión Africana y el derecho internacional. La Unión no reconoce a Somalilandia como Estado independiente”, añadió el organismo internacional formado por unos 55 Estados africanos.

La UA recordó que cualquier reconocimiento unilateral de Somalilandia “es nulo”, “sin efecto”, y advirtió que “tales acciones ponen en riesgo la estabilidad regional”.

Israel anunció el 26 de diciembre pasado el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la UE.

El miércoles pasado, Israel fue más allá al nombrar embajador no residente en Somalilandia al diplomático Michael Lotem, que ha ocupado cargos de embajador en países como Kenia, Azerbaiyán y Kazajistán.

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En un comunicado conjunto, Somalia, Arabia Saudita, Catar, Egipto y otros 14 países condenaron enérgicamente la decisión de Israel de nombrar a un representante para Somalilandia, calificándola de “clara violación de la soberanía y unidad de Somalia”, y reafirmaron su pleno apoyo a su integridad territorial.

Una coalición de trece países liderada por Pakistán, que incluye a Turquía e Indonesia, también se sumó a la condena internacional, calificándolo de "precedente peligroso" para la estabilidad de África.

La Liga Árabe expresó el viernes pasado que la acción israelí es una "flagrante violación" de la soberanía y de la integridad territorial somalí.

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente como Estado, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró en 1991 su separación de Somalia, excolonia italiana, y en las últimas décadas, ha habido varios intentos de diálogo con Mogadiscio sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento en 1991 del dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.