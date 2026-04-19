Secretario de Energía de EEUU dice que la gasolina podría bajar de los 3 dólares en 2027

"No lo sé, podría suceder a finales de este año, o quizás no hasta el próximo, pero es probable que los precios hayan alcanzado su punto máximo", dijo al ser preguntado en CNN sobre cuándo podrían bajar los costes del combustible, disparados por la interrupción de esa vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial.

Agregó, en consonancia con la postura de la Casa Blanca, que "con la resolución de este conflicto, los precios de la energía bajarán".

Sobre el tráfico por Ormuz, cerrado por Teherán como represalia a los ataques lanzados por EE.UU. e Israel, Wright reconoció que ahora "no es seguro".

"Podemos abrirlo (el estrecho) de una forma u otra, pero la mejor manera de hacerlo es poner fin al conflicto y lograr un Irán sin armas y sin la capacidad de hacer daño", advirtió el secretario de Energía, quien dijo que una semana sería "un plazo razonable" para una potencial reapertura de la estratégica vía.

La guerra en Irán ha disparado los precios de los hidrocarburos, provocado la ruptura de las cadenas de suministro y aumentado la incertidumbre en los mercados.

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El galón de gasolina regular sin plomo en EE.UU. rondaba los 2,90 dólares como promedio el pasado 1 de febrero, según la aplicación de rastreo de precios de combustible Gasbuddy.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, los costes han aumentado hasta llegar a superar los 4 dólares, de acuerdo con registros de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, en inglés).

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, pronosticó esta semana que el precio de la gasolina en EE.UU. bajará hasta los 3 dólares el próximo verano.

La inflación en Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4 % de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina, el principal motor de la subida.

Washington mantiene un bloqueo naval a las costas iraníes ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una primera ronda de negociaciones con Teherán que terminó sin resultados.

El líder republicano anunció este domingo que sus enviados se dirigían a Pakistán para nuevas negociaciones con la República Islámica.