Tallin dice que no permitirá uso de espacio aéreo para que Fico viaje a Rusia el 9 de mayo

"Fico no volverá a recibir permiso para usar el espacio aéreo estonio para volar a Moscú y asistir al desfile del 9 de mayo, un evento destinado a glorificar al agresor", señaló el jefe de la diplomacia estonia en un comunicado en el que aludió a la invasión rusa en Ucrania.

"Le negamos esto el año pasado, y el mismo principio se aplica ahora", abundó Tsahkna.

El ministro abundó que la posición de Tallin no deja lugar a dudas, pues "ningún país usa nuestro espacio aéreo para fortalecer vínculos con Rusia en un momento en el que Rusia sigue violando las reglas internacionales y lleva a cabo una agresión contra Ucrania y la seguridad de Europa en su conjunto".

Estonia se suma así a las negativas que han dado Lituania y Letonia para que Fico use su espacio aéreo para el 9 de mayo, según recogió la radiotelevisión letona LSM.

El 9 de mayo Rusia celebra el llamado "Día de la Victoria", que conmemora la rendición de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial.