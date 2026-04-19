Zelenski denuncia ataques rusos con 2.360 drones, 1.320 bombas y 60 misiles en una semana

"Sólo esta semana, los rusos lanzaron más de 2.360 drones, más de 1.320 bombas guiadas y cerca de 60 misiles de diferentes tipos contra nuestras ciudades y municipios", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram, en la que criticó que se relajen las sanciones a Moscú.

"Seguir relajando las sanciones contra Rusia no se corresponde con la situación real en la guerra y la diplomacia y alimenta la ilusión de la dirección rusa de que la guerra puede continuar", abundó el jefe de Estado ucraniano.

Zelenski aludía así a la extensión hasta el próximo 16 de mayo de la autorización para realizar transacciones relacionadas con petróleo ruso ya cargado en buques antes de la entrada en vigor de sanciones publicada el viernes por el Departamento del Tesoro estadounidense.

"Todo dólar que va al dinero ruso es dinero para la guerra. Más de 110 petroleros de la flota fantasma rusa están actualmente en el mar. En ellos hay a bordo más de 12 millones de toneladas de petróleo ruso", apuntó Zelenski.

"Gracias a la relajación de las sanciones, puede venderse sin consecuencias. Esto son 10.000 millones de dólares (unos 8.500 millones de euros), recursos que se convierten directamente en nuevos ataques contra Ucrania", agregó el presidente ucraniano.

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"Por eso es importante parar a los petroleros rusos y que no lleven petróleo a los puertos. Es necesario reducir las exportaciones de petróleo del agresor", insistió Zelenski.