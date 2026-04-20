Aeronáutica descarta riesgo en aproximación de dos aviones en aeropuerto de Bogotá

"El análisis técnico confirma que se trató de un evento operacional gestionado bajo control, y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea de los pasajeros o las tripulaciones", respondió Aerocivil en una nota de prensa.

Según medios locales, el avión de Lufthansa, un Boeing 787 Dreamliner procedente de Fráncfort, y un Boeing 777 de Qatar Airways Cargo, que llegaba desde Sao Paulo, estuvieron el domingo a una distancia de 200 metros en la aproximación para el aterrizaje en El Dorado.

La Aerocivil explicó que la pista 32 Derecha, a donde debían llegar los aviones de Lufthansa y Qatar, estaba "temporalmente no disponible" debido a un bloqueo por parte de un tercer avión, por lo que las naves fueron trasladadas al carril 32 Izquierda.

Este cambio de instrucción provocó "una reducción de velocidad que disminuyó la distancia horizontal" entre los dos aviones, que se encontraban en proceso de aterrizaje, como muestran videos de páginas de seguimiento de vuelos difundidos en redes sociales y medios locales.

La tripulación de Lufthansa decidió entonces "ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada", pero que se considera "normal y estandarizado", ya que está diseñado para garantizar la seguridad en este tipo de casos, agregó la información.

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La Aerocivil afirmó que "en todo momento se mantuvo una separación vertical controlada y segura" y que los capitanes de Lufthansa actuaron bajo los "más altos estándares de seguridad" establecidos en la normativa internacional.

La entidad aérea reiteró que es la "única fuente oficial para la divulgación de eventos técnicos y operativos" en el aeropuerto El Dorado y pidió no "sobredimensionar ni politizar" este tipo de hechos.

Este es el tercer incidente ocurrido en el aeropuerto El Dorado en los últimos dos meses. El pasado 20 de febrero, un avión con 163 personas a bordo tuvo que abortar el despegue porque un helicóptero militar se cruzó en su trayectoria.

Casi un mes después, el 17 de marzo, otro incidente similar sucedió en el mismo aeropuerto cuando un helicóptero del Ejército cruzó sin autorización de la torre de control una pista activa.