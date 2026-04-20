Albares acusa a María Corina Machado de "falta de respeto" a las instituciones españolas

"No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas", subrayó en declaraciones a Radio Nacional de España.

Consideró "un error" que Machado quiera presentarse en Madrid como "líder de una facción ideológica", más aún "cuando se trata de la facción de la extrema derecha".

El ministro se refirió así a la decisión de Machado de no reunirse con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Lo ocurrido en Barcelona "ha evidenciado por qué mi reunión (con Sánchez) no es conveniente", había justificado Machado en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada este fin de semana por el Ejecutivo español, con participación de gobernantes de izquierda como los presidentes de Brasil, Colombia y México.

Según Albares, es "extremadamente chocante" que la dirigente opositora venezolana solicitara en su momento ayuda al Gobierno español y ahora haga "todas esas críticas gratuitas simplemente para agradar a una parte del espectro político español".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Albares recordó, en este sentido, que Machado llegó a solicitar asilo en la embajada española de Caracas, lo que finalmente no se produjo.

Incidió a continuación en el apoyo del Ejecutivo a la oposición venezolana, mencionando la concesión de la nacionalidad recientemente a Leopoldo López o el hecho de que Edmundo González "esté libre en Madrid y no detenido en Caracas, gracias al Gobierno" español. Ambos viven exiliados en España.

Fue igualmente crítico con que el sábado pasado, en un acto de Machado en el centro de Madrid con la diáspora venezolana, se escucharan gritos de "¡Fuera la mona!", en alusión a la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez.

El ministro afirmó que el racismo no tiene cabida: "Eso no se puede aceptar".

También censuró el posicionamiento del Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha) respecto a Venezuela, al señalar que estos dos partidos ya tienen escogido cuál es su candidato en el país caribeño, mientras que el Gobierno de España no lo tiene porque su prioridad es que triunfe la democracia y que sea el pueblo venezolano quien decida su futuro.

Según la agenda pública, Machado se reunió estos días en Madrid solo con dirigentes políticos conservadores y con el líder de Vox, Santiago Abascal, que forman la oposición al gobierno de Sánchez.

Antes de llegar a España, en una gira europea, la opositora se había entrevistado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten; y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.