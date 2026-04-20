Araqchí informa a Lavrov de violaciones de la tregua y bloqueo ilegal de Ormuz por EE.UU.

Según el comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, Araqchí también denunció el apresamiento el fin de semana de un buque mercante con bandera iraní, hecho que en su momento Teherán calificó de un acto de piratería.

Por su parte, Lavrov abogó por mantener la actual tregua en línea con lo acordado con mediación de Pakistán con el fin de evitar "una escalada descontrolada" y la "reanudación de la confrontación armada".

El ministro ruso también confirmó su disposición a contribuir a un acuerdo "mutuamente aceptable" entre la república islámica y los países del Golfo Pérsico.

Araqchí también subrayó la voluntad de Teherán de hacer todo lo posible para garantizar la libre navegación de los barcos rusos a través del estrecho de Ormuz.

Previamente, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, llamó a Araqchí para tratar de preservar el diálogo entre Irán y Estados Unidos a menos de 48 horas para que expire la tregua regional.

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Las llamadas se producen en medio de la incertidumbre sobre si ocurrirán o no las conversaciones programadas para este lunes entre Washington y Teherán en Islamabad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la salida de su delegación hacia Pakistán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, enfrió este lunes las expectativas sobre una segunda ronda de negociación al condicionar la participación de Teherán a que Washington levante previamente el bloqueo naval impuesto contra sus puertos.

Trump advirtió el domingo de que si no se alcanza un acuerdo sobre la renuncia de Irán a las armas nucleares, ordenará la destrucción de infraestructuras críticas en territorio iraní.