Bruselas propone reanudar pacto de cooperación con Siria suspendido parcialmente en 2011

Bruselas dijo en un comunicado que retomar el acuerdo supone "un nuevo hito" en las relaciones entre ambas partes y aseguró que ayudará a "intensificar su apoyo a una transición pacífica e inclusiva liderada por Siria, atendiendo las necesidades humanitarias y contribuyendo a los esfuerzos de recuperación económica".

Consideró además que se trata de una "importante señal política" con vistas al próximo diálogo político de alto nivel UE-Siria, que se celebrará el próximo 11 de mayo.

El acuerdo de cooperación ha sido el marco para la relación bilateral entre la UE y Siria desde 1978, "apoyando el desarrollo económico y social de Siria y promoviendo relaciones comerciales justas y legales".

Entre otros elementos, elimina los derechos de aduana sobre las importaciones a la UE de la mayoría de los productos industriales originarios de Siria y prohíbe las restricciones cuantitativas para ambas partes.

La decisión se produce tras el levantamiento de todas las sanciones económicas de la UE contra Siria en mayo de 2025 y la visita de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, a Damasco en enero de 2026.

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Entonces la jefa del Ejecutivo comunitario anunció los tres pilares de la reanudación de las relaciones bilaterales con ese país para apoyar la reconciliación y la recuperación: una nueva asociación política, un marco para reforzar el comercio y la cooperación económica y un paquete de apoyo financiero de unos 620 millones de euros para 2026 y 2027, que incluye ayuda humanitaria, apoyo a la recuperación temprana y apoyo bilateral.

La propuesta deberá ahora ser adoptada formalmente por el Consejo y, posteriormente, notificada a las autoridades de transición sirias.