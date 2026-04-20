Catar anuncia reanudación gradual de vuelos de aerolíneas internacionales a Doha

La Autoridad de Aviación Civil de Catar (QCAA, en inglés) apuntó en un comunicado en su página web que "la reanudación gradual" de los vuelos extranjeros hacia el Aeropuerto Internacional Hamad "fue decidida tras una evaluación exhaustiva de la situación y en coordinación con todas las autoridades pertinentes para garantizar un alto nivel de preparación y eficiencia".

Afirmó también que "todos los vuelos y operaciones cumplirán con los más altos estándares internacionales de seguridad, implementando todos los procedimientos y medidas necesarios para proteger a los pasajeros y al personal del sector aeronáutico", ya que "la seguridad de todos es su máxima prioridad".

Catar, que acoge una de las principales bases militares estadounidenses en Oriente Medio, había cerrado su espacio aéreo tras el inicio de la guerra por EE.UU e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El territorio catarí, al igual que el de otros vecinos árabes de la República Islámica, como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, fue blanco de intensos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio del conflicto y hasta el anuncio de la tregua de dos semanas, que vence el próximo miércoles.

La QCAA había anunciado una reanudación parcial de los vuelos de la aerolínea nacional Qatar Airways el 15 de marzo para destinos "limitados" y "seguros", y ampliado sus vuelos a hasta 90 destinos a mediados de este mes de abril.

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Catar es uno de los destinos internacionales más importantes del mundo. El Aeropuerto Internacional de Hamad sirve como un punto de conexión global clave entre Europa, Asia, África y América y recibe vuelos de unas 45 aerolíneas internacionales.

En 2025 recibió más de 54 millones de pasajeros, según sus autoridades.