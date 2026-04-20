Coordinador de derechos humanos del partido de Machado denuncia hostigamiento en Venezuela

"Vehículos sin identificación han estado constantemente en mi residencia. Me han estado siguiendo en actividades políticas y de organización ciudadana que estamos realizando en la entidad", afirmó el activista político en su cuenta de X.

Pese a esto, Moreno aseguró no tener miedo y subrayó que la persecución le "impulsa" a denunciar "mucho más fuerte" la represión e injusticias en el país suramericano.

Añadió que el partido no se detendrá hasta lograr la libertad y democracia que permita el regreso de los venezolanos en el extranjero y el "reencuentro" de las familias.

El dirigente también publicó imágenes de los vehículos y personas tomando fotografías que señaló como funcionarios de las autoridades venezolanas.

La semana pasada, el partido opositor venezolano Primero Justicia denunció la detención y posterior excarcelación -con medidas cautelares- de su presidente en el estado Mérida (oeste), Alexis Paparoni, quien fue aprehendido por funcionarios de contrainteligencia militar cuando se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

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La mayor coalición opositora venezolana, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó la detención del activista y ratificó su plan para una transición democrática en Venezuela que incluye el "cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo".

Estas denuncias surgen en medio de un proceso de amnistía que comenzó el pasado febrero y que se ha ralentizado en las últimas semanas, luego de que la Justicia otorgara la libertad plena a más de 8.000 personas, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares y cuyas identidades no han sido divulgadas en un listado oficial.