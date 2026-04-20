Dimiten el primer ministro y el Gobierno de la República del Congo

Makosso, que ocupaba el cargo desde 2021, presentó su renuncia el pasado viernes de conformidad con la Constitución y tras la investidura el día anterior del presidente congoleño, Denis Sassou Nguesso, para un quinto mandato consecutivo, señaló la Presidencia en un comunicado emitido a última hora del domingo.

Nguesso aceptó la dimisión, expresó "su agradecimiento a todos los ministros por su labor durante los cinco años de colaboración, de 2021 a 2026" y les pidió continuar con su gestión hasta la conformación del próximo Ejecutivo.

El primer ministro saliente manifestó su "sincero agradecimiento" al jefe de Estado por la confianza depositada en él durante su mandato.

Nguesso fue investido el pasado jueves para un quinto mandato como presidente tras su victoria en las elecciones del 15 marzo con un 94,82 % de los votos.

"Las elecciones del 15 de marzo han dado como resultado tres grandes vencedores: la paz, la democracia y el pueblo", declaró Nguesso, de 82 años, durante la ceremonia de investidura en el Estadio de la Concordia de Kintélé en la capital, Brazzaville.

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Tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), el mandatario se mantiene como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

Nguesso pudo concurrir de nuevo a los comicios gracias a la polémica reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de 70 años de edad de un candidato presidencial y el máximo de dos mandatos presidenciales de cinco años.

Los principales partidos de la oposición con representación parlamentaria optaron por el boicot, al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en este país productor de petróleo de África central.