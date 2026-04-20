Eduardo Blanco despide a Luis Brandoni y dice que trabajar con él fue "un aprendizaje"

En declaraciones al canal argentino Infobae desde Madrid, Blanco dijo que si bien sabía que el desenlace podía ocurrir, despertó este lunes con la noticia de la muerte de quien, para él, ha sido un maestro y referente de la actuación.

Fue "un gran aprendizaje. Nos ha acompañado con las historias que ha contado y para mí, en particular, es muy significativo. Yo siempre le decía, en la época que comencé a ser actor, que pasar a ser parte del sindicato de actores era un privilegio, una emoción", comentó.

De hecho, Brandoni, como secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1972 y 1983, fue quien entregó el carnet de actor a Blanco.

Eduardo Blanco, que ha trabajado en películas muy reconocidas como 'El hijo de la novia' o 'Luna de Avellaneda', así como en teatro y muchas series, entre ellas 'Aquí no hay quien viva', recordó aquel momento.

"Yo tuve el privilegio, te sentías pertenecer cuando tenías tu carnet de actores, una cosa como muy importante y emocionante. Y él fue quien me lo entregó a mí", afirmó.

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Destacó de Brandoni que tenía una tremenda audacia para "sintetizar frases o graficar muchas cosas" y añadió: "muchas cosas uno puede saberlas, puede sentirlas, pero escucharlas de su boca era distinto".

"Siempre recuerdo cuando hacíamos gira por Argentina e íbamos a ciudades pequeñas, en teatros hermosos y grandísimos. Y él decía 'qué país pensaron estos tipos'", recordó sobre la grandiosidad de los teatros en Argentina.

Eduardo Blanco y Luis Brandoni recorrieron decenas de teatros en Argentina, y también en España, con la obra 'Parque Lezama', un clásico teatral porteño y que en marzo pasado saltó al cine de la mano de Campanella. Este ha sido el último éxito del gran actor argentino fallecido este lunes en Buenos Aires.