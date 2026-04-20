El alcalde de Quito no descarta eventual "sabotaje" en Metro, que suspendió operaciones

Esta madrugada hubo una "incidencia técnica" en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central, que obligaron a suspender el servicio, lo que provocó problemas en la movilidad en la ciudad.

"No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje", manifestó el alcalde durante su programa de rendición de cuentas 'Frecuencia Quiteña'.

El burgomaestre calificó esto como "una rara falla" y fue enfático en que la denuncia judicial busca agotar todas las posibilidades, desde posibles errores técnicos hasta eventuales actos deliberados para afectar la operación del Metro, construido por la empresa española Acciona, inaugurado en diciembre de 2023, y que ya ha superado los 140 millones de viajes.

Según informó la Empresa Metro de Quito, el equipo técnico recibió alertas de caída de los enlaces en los sistemas de comunicación del Puesto de Control Central, desde las 2:30 hora local (7:30 GMT) y, desde ese momento trabaja de manera continua en la recuperación y estabilización del sistema.

Los sistemas de comunicación permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones. Las intermitencias impiden garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el funcionamiento del servicio.

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"En este contexto, y como medida preventiva y responsable, se decidió suspender la operación comercial hasta restablecer plenamente los sistemas y asegurar la operación para los usuarios", indicó.

De manera paralela, se activaron protocolos de verificación y aseguramiento de los sistemas, junto con equipos especializados, para evaluar de forma integral las condiciones en las que se produjo esta incidencia.

"Los trenes podrían moverse, pero al no estar el sistema de comunicación, la recomendación técnica es 'no se muevan'", explicó Muñoz.

Frente a la situación en el Metro de Quito, la Empresa de Pasajeros, encargada de administrar Trolebús y Ecovía, dispuso el incremento de la flota (5 unidades), acortar intervalos a un minuto, especialmente en dos de las estaciones más concurridas, operativos especiales de evacuación en paradas con alta demanda (debido a que los autobuses salen llenos de estaciones), entre otras medidas.