El embajador de Paraguay en EE.UU. dejará al cargo en julio para retornar al Senado

"He comunicado al presidente Santiago Peña la decisión de volver al país y ocupar mi banca en el Senado de la Nación", publicó Leite en la red social X, quien dijo haber comunicado la decisión el pasado 23 de marzo.

El diplomático indicó que retornará "los primeros días de julio".

Leite, quien lidera la Embajada en Washington desde julio de 2025, aseguró que "lo que prima" es su deseo "de hacer una política constructiva y diferenciada" como senador, cargo para el que fue elegido en 2023 por el gobernante Partido Colorado.

En ese sentido, manifestó que su "prioridad es dejar encaminada toda la agenda bilateral", organizar "reuniones pendientes con potenciales inversores y actores políticos estadounidenses", así como una visita de legisladores a Paraguay prevista en mayo y encuentros empresariales en Estados Unidos en junio.

Además, antes de su retorno, se encargará de coordinar la asistencia de los paraguayos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que inicia el 11 de junio próximo.

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A comienzos de mes, Leite quedó envuelto en una polémica tras criticar, en una entrevista con un medio local, la falta de pago a proveedores del Estado e insinuar supuestos cobros de sobornos en el Gobierno de Peña.

Tres días después, el 10 de abril, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, llamó "al orden" al funcionario y en una reunión le recordó que "como embajador está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones", según informó entonces la Cancillería.

La cartera de Exteriores señaló que Leite "admitió que cometió un error" y se "extralimitó", al tiempo que prometió tener "una conducta acorde a su condición".